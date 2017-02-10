Полицейские задержали жителя Курахово, воевавшего в банде "Дизель"

10.02.2017 21:35

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полицейские совместно с СБУ установили, что зимой 2015 года житель Курахово участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования, так называемой «ДНР». Об этом сообщает Марьинское отделение Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Установлено, что в январе 2015 года 41-летний житель Курахово решил, что нужно ехать на оккупированную территорию и зарабатывать там деньги. В Донецке, по улице Кирова, мужчина увидел здание похожее на военную часть, где ему предложили бесплатное проживание, должность водителя и заработную плату в 15000 рублей в месяц.

Боевику выдали форму, автоматическое оружие и удостоверения, и в этот же день новобранец заступил на службу. На базе первого механизированного батальона «Дизель» мужчина перевозил боеприпасы, заступал в караулы и проходил обучение на полигоне вблизи Тореза.

Проведя пять месяцев на территории так называемой ДНР водитель террористов получил почти 40 000 рублей. А в мае 2015 года во время погрузки боеприпасов мужчина получил травму и был вынужден покинуть службу. С «чистой совестью» и деньгами он вернулся в Курахово, где его ждала жена.

Сейчас бывший боевик был задержан Марьинскими полицейскими совместно с СБУ по месту жительства.

Предварительная квалификация данного факта по ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание незаконных вооруженных формирования и участие в них», санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Проводятся следственные действия.