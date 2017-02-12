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Отравившегося таблетками мальчика могут доставить в Мариуполь
3-летний ребенок, проживающий в многодетной семье в Волновахском районе, отравился лекарственными препаратами. Сейчас мальчик в реанимации в бессознательном состоянии.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Пострадавший мальчик - из многодетной семьи, которая живет в одном из сел Волновахского района. Мать одна воспитывает 5 детей в возрасте от 3 до 22 лет.
Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков Волновахской больницы сегодня около 11.00.
Как установили полицейские, ребенку стало плохо еще вчера вечером, мальчик жаловался на боль в животе. Утром состояние здоровья ухудшилось, и мать обратилась к медикам.
Когда ребенка доставили в больницу, он был уже без сознания. Сейчас врачи борются за жизнь мальчика, решается вопрос о транспортировке пострадавшего в Мариуполь.
По предварительной информации, малыш нашел лекарство своего 22-летнего брата. Таблетки всегда находились в недоступном месте. Как ребенок смог до них добраться, устанавливается.
В семье работают полицейские ювенальной превенции.
На учете в полиции семья не находилась, вела нормальный образ жизни, дети были ухожены.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, отравление, Волновахский район, больница
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