Отравившегося таблетками мальчика могут доставить в Мариуполь

12.02.2017 18:00

3-летний ребенок, проживающий в многодетной семье в Волновахском районе, отравился лекарственными препаратами. Сейчас мальчик в реанимации в бессознательном состоянии.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Пострадавший мальчик - из многодетной семьи, которая живет в одном из сел Волновахского района. Мать одна воспитывает 5 детей в возрасте от 3 до 22 лет.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков Волновахской больницы сегодня около 11.00.

Как установили полицейские, ребенку стало плохо еще вчера вечером, мальчик жаловался на боль в животе. Утром состояние здоровья ухудшилось, и мать обратилась к медикам.

Когда ребенка доставили в больницу, он был уже без сознания. Сейчас врачи борются за жизнь мальчика, решается вопрос о транспортировке пострадавшего в Мариуполь.

По предварительной информации, малыш нашел лекарство своего 22-летнего брата. Таблетки всегда находились в недоступном месте. Как ребенок смог до них добраться, устанавливается.

В семье работают полицейские ювенальной превенции.

На учете в полиции семья не находилась, вела нормальный образ жизни, дети были ухожены.

Источник 0629.com.ua