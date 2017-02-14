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Освобождение из плена украинских военных - Киев готов к любым компромиссам
Украина готова к любым компромиссам ради освобождения украинских военных, находящихся в плену боевиков. Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире "112 Украина".
"Украина готова к любым компромиссам ради освобождения наших парней", - заявил Юрий Тандит. Он также добавил: "Нужно также помнить про тех, кто является без вести пропавшим. Надеюсь, что среди них есть живые парни".
По словам советника главы СБУ, Служба постоянно прилагает усилия по освобождению украинских военных, однако российская сторона принимает решение по обмену в ручном режиме. "Очевидно, что вопросы, которые мы обсуждаем в Минске, они потом отражаются в Москве и решение по каждому нашему заложнику принимаются в одном кабинете в Кремле", - отметил Тандит.
По его словам, украинская сторона надеется, что российская делегация "наконец-то начнет включаться более активно в этот процесс, так как фактически все дошло до абсурда". Юрий Тандит заявил, что даже несмотря на это количество освобожденных из плена военных увеличивается.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, война, СБУ, освобождение
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