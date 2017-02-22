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Архив - Донецкая область

В районе Мариуполя подорвался грузовик с военными

22.02.2017 07:57
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В районе Мариуполя подорвался грузовик с военными

Семь военнослужащих травмировано в результате подрыва на мине около Лебединского. Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

"Семь военных были травмированы в результате подрыва грузовика на неизвестном взрывном устройстве. Этот инцидент произошел возле Лебединского (сектор "Мариуполь" - прим. ред)", - сказал Александр Мотузяник.

Подробности от спикера сектора "Мариуполь" ожидаются.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, грузовик, мина, АТО
 
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