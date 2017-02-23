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Донецк содрогается от мощных залпов артиллерии
Как рассказывают местные жители, вечером город содрогается от к мощных залпов артиллерийских орудий, которые слышны в относительно спокойной центральной части города.
"Стрелять начали ровно в 20 часов. Причем мощность залпов настолько сильная, что содрогается даже пол дома" – рассказал житель Ворошиловского района Виталий.
"Залпы подобной силы мы слышим крайне редко. Даже во время ожесточенных боев за аэропорт такого не было", – отметил он.
При этом, реакция боевиков, которые сегодня празднуют российский день защитника отечества, дончан пугает еще больше.
"Сейчас под окном слышала как на набережной пьяные в камуфляжной форме после залпов начали кричать "Ура! ". Им веселье, а шокированые люди быстро стараются покинуть улицу", – рассказала дончанка Анастасия.
Фото: lifedon.com.ua
Источник: segodnya.ua
Теги: Донецк, Донбасс, обстрелы
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