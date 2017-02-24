Надежду Савченко обвинили в призывах к военным в АТО свергать "злочинну владу"

24.02.2017 14:43

Народный депутат Украины Надежда Савченко ездила в район Донецкого аэропорта и призывала бойцов АТО браться за оружие и ехать в Киев для выступления против власти, — заявила сегодня с парламентской трибуны нардеп из фракции Блока Петра Порошенко Татьяна Рычкова, пишет hubs.ua.

"На этой неделе нардеп Надежда Савченко была в районе Донецкого аэропорта, где встречалась с военнослужащими 80-й отдельно-воздушной десантной бригады, 79-й овдб и подстрекала их оставить свои позиции, взять оружие в руки, чтобы отправиться сюда (в Киев. – Ред.) сбрасывать "злочинну владу". Мои слова могут подтвердить бойцы этих воздушно-десантных бригад. Единственное, о чем они жалеют, что не могли сделать видеозапись, как доказательство", — сообщила парламентарий, подчеркнув при этом, что говорит по поручению и от имени военнослужащих ВВС Украины.

По ее словам, такие действия и призывы на передовых позициях украинских войск в АТО, "которые в тяжелейших условиях противостоят такому врагу, как РФ", являются недопустимыми.

Рычкова также добавила, что 10-20% нардепов отсутствуют на заседаниях Рады, не приходят на работу в парламент, и она "возмущена тем, что депутаты, хронически отсутствующие на рабочем месте, получают зарплату и выдвигают обвинения "злочиннiй владi".

"Но хочу вам напомнить, уважаемые народные депутаты, что вы и есть эта самая власть и должны присутствовать на своих рабочих местах… избиратели надеются на конструктивное законотворчество и законодательную деятельность депутатов, а не популизм некоторых парламентариев, которые под лозунгами АТО и крови, которую проливают наши ребята, замаскировано и вопиюще нарушают закон Украины", — заявила Рычкова.

Напомним, нардепа Савченко ранее исключили из фракции "Батьвищина", украинской делегации в ПАСЕ и планировали лишить ее членства в комитете парламента по нацбезопасности из-за ее тайных переговоров с террористами "днр" и "лнр" в Минске и ряда неоднозначных заявлений парламентария.