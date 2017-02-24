В зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, двое ранены

24.02.2017 13:16

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко подтверждает информацию о гибели одного и ранении двух военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в четверг.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один наш воин погиб, двое украинских военнослужащих ранены. Умер также офицер ВДВ, раненный 2 назад в Опытном", - сказал А.Лысенко на брифинге в пятницу в Киеве.