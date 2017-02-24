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В зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, двое ранены

24.02.2017 13:16
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В зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, двое ранены

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко подтверждает информацию о гибели одного и ранении двух военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в четверг.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один наш воин погиб, двое украинских военнослужащих ранены. Умер также офицер ВДВ, раненный 2 назад в Опытном", - сказал А.Лысенко на брифинге в пятницу в Киеве.


Фото: sled.net.ua

Теги: Донбасс, война, военные, гибель, ранения
 
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