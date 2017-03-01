Мариупольскую школу оборудовали камерами видеонаблюдения

01.03.2017 10:40

Оборудование учебных заведений дополнительной защитой в виде камер видеонаблюдения началось со школы №4, расположенной в Кальмиусском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Чуть больше месяца понадобилось, чтобы превратить слова в реальность и воплотить идею о всестороннюю защиту детей: 12 января состоялась первая встреча председателя Кальмиусской районной администрации Александра Царька, Дениса Пефтиева и Андрея Бондаренко по поводу оборудования школы современными камерами и их подключения к UASC, и, начиная от сегодняшнего дня, система безопасности запущена.

Учебное заведение выбрано тоже не случайно - это самая большая школа в Кальмиусском районе, кроме того, камеры позволят наблюдать и за территорией детского сада, который примыкает к ней.

«Очень приятно, что Мариуполь становится не только промышленным и комфортным городом, но и безопасным и интеллектуальным. Это тот маленький шаг, когда ряд задач по обеспечению правопорядка берет на себя машина и искусственный интеллект. Данный сигнал, поступающий к нам, координируется в Едином аналитическом сервисном центре и особенность его в том, что с его помощью задействуются все силы и средства полиции - патрульные, полиция охраны, территориальные подразделения полиции для быстрого реагирования», - подчеркнул Денис Пефтиев.

«Для нас крайне важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Это уникальный проект, которым не может похвастаться ни одна другая школа», - отметил городской голова Вадим Бойченко.

Теперь родители смогут узнать, чем занимаются их дети в школе, а полиция получит контроль над территорией и сможет мгновенно реагировать на все правонарушения в зоне наблюдения.

Директор учебного заведения рассказала, что на всех родительских собраниях были проведены беседы с родителями о принципе действия системы безопасности и разъяснена необходимость ее внедрения. Как следствие - проект был поддержан единогласно, ведь камеры будут служить надежной профилактикой, и позволят предупредить нарушение.

В завершение мероприятия гостей ждали подарки, замечательных ангелочков собственноручно сделали ученики первых классов учебного заведения. «Это не просто подарки, это - обереги. Вы оберегаете нас, а мы хотим, чтобы они оберегали вас», - сказала напоследок руководитель школы.

Источник 0629.com.ua