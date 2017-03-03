Боевики вели огонь на всех направлениях фронта с применением тяжелого вооружения

03.03.2017 18:47

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировали 62 обстрела со стороны боевиков по позициям украинских военный, один боец ранен. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

В частности, на мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Лебединское, а из 120-миллиметровых минометов – Водяное, Красногоровку, Широкино. Также по Широкино неоднократно вели огонь БМП противника. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применяли по Водяному, Новотроицкому, Широкино, Талаковке и Новогригорьевке. По Водяному и Новотроицкому вел огонь и снайпер.

На луганском направлении из минометов боевики обстреливали Катериновку, Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов – Крымское.

На донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия противник стрелял по Авдеевке, шахте Бутовка, Песках, Верхнеторецкому, Невельскому, Опытному, Зайцево, Луганскому.

Напомним, боевики второй раз осуществили обстрел жилых кварталов населенного пункта Авдеевка с применением тяжелого вооружения, снаряды попали в дом, где находится наблюдательный пост украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня.