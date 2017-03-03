- В Мирнограде арестован убийца несовершеннолетней девушки и 84-летней бабушки19:42
- Еще один бывший боевик "ДНР" воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)19:20
- Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке19:03
- Кремль снова хочет посадить Украину за стол переговоров с боевиками и заявляет о невозможности силового решения по Донбассу18:59
- Боевики вели огонь на всех направлениях фронта с применением тяжелого вооружения18:47
- Для Донецкой фильтровальной станции нашли безопасный заменитель хлора18:29
- Порошенко допускает изменение формата в переговорах по Донбассу, но не в ущерб "Минску"18:26
- Украина прекратит все контакты с предприятиями оккупированного Донбасса, захваченными боевиками18:13
- Блокада Донбасса: ветераны АТО намерены перекрыть все пути сообщения с Россией17:54
- В больницу Покровска подбросили новорожденного в пакете17:31
Боевики вели огонь на всех направлениях фронта с применением тяжелого вооружения
С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировали 62 обстрела со стороны боевиков по позициям украинских военный, один боец ранен. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.
В частности, на мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Лебединское, а из 120-миллиметровых минометов – Водяное, Красногоровку, Широкино. Также по Широкино неоднократно вели огонь БМП противника. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применяли по Водяному, Новотроицкому, Широкино, Талаковке и Новогригорьевке. По Водяному и Новотроицкому вел огонь и снайпер.
На луганском направлении из минометов боевики обстреливали Катериновку, Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов – Крымское.
На донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия противник стрелял по Авдеевке, шахте Бутовка, Песках, Верхнеторецкому, Невельскому, Опытному, Зайцево, Луганскому.
Напомним, боевики второй раз осуществили обстрел жилых кварталов населенного пункта Авдеевка с применением тяжелого вооружения, снаряды попали в дом, где находится наблюдательный пост украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
- Донбасский фронт: кровавая и боевая концовка мая
- Боевики обстреляли из минометов Авдеевку, Красногоровку, по Новотроицкому работал снайпер
- На Луганщине состоялся бой между украинскими военными и диверсантами
- "Ты вор и убийца", - заявила боевику "ЛНР" отчаянная женщина (ВИДЕО)
- С начала суток боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО (ВИДЕО)
- Исповедь зэка из "ДНР": "С Украиной нам гораздо лучше"
- В Мирнограде арестован убийца несовершеннолетней девушки и 84-летней бабушки19:42
- Еще один бывший боевик "ДНР" воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)19:20
- Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке19:03
- Кремль снова хочет посадить Украину за стол переговоров с боевиками и заявляет о невозможности силового решения по Донбассу18:59
- Боевики вели огонь на всех направлениях фронта с применением тяжелого вооружения18:47
- Для Донецкой фильтровальной станции нашли безопасный заменитель хлора18:29
- Порошенко допускает изменение формата в переговорах по Донбассу, но не в ущерб "Минску"18:26
- Украина прекратит все контакты с предприятиями оккупированного Донбасса, захваченными боевиками18:13
- Блокада Донбасса: ветераны АТО намерены перекрыть все пути сообщения с Россией17:54
- В больницу Покровска подбросили новорожденного в пакете17:31
- В Мирнограде арестован убийца несовершеннолетней девушки и 84-летней бабушки19:42
- В России назвали имя возможного преемника Путина19:31
- Еще один бывший боевик "ДНР" воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)19:20
- Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке19:03
- Кремль снова хочет посадить Украину за стол переговоров с боевиками и заявляет о невозможности силового решения по Донбассу18:59
- Боевики вели огонь на всех направлениях фронта с применением тяжелого вооружения18:47
- Для Донецкой фильтровальной станции нашли безопасный заменитель хлора18:29
- Порошенко допускает изменение формата в переговорах по Донбассу, но не в ущерб "Минску"18:26
- Украина прекратит все контакты с предприятиями оккупированного Донбасса, захваченными боевиками18:13
- ПриватБанк предупредил своих клиентов о страшной угрозе18:00
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Трамп подписал нужный Украине указ
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС