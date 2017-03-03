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В Мирнограде арестован убийца несовершеннолетней девушки и 84-летней бабушки
Арестован подозреваемый в убийстве 16-летней девушки и собственной бабушки в Мирнограде, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Шестьдесят суток ареста без права внесения залога - такая мера пресечения избрана для 25-летнего подозреваемого.
Трагедия произошла 27 февраля в Мирнограде. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, привел домой 16-летнюю девушку.
"В то время дома находилась его 84-летняя бабушка. Мужчина начал ухаживать за девушкой и получил отказ, в результате чего ударил девушку. Старушка вступилась за молодую гостью, за что также была сильно избита. Бабушка с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомами, резаными ранами головы и подбородка, шоком 2 степени и множественными порезами конечностей была доставлена в больницу, где через несколько дней умерла. Девушка с многочисленными повреждениями и травмами была найдена мертвой", - говорится в сообщении.
Также у следователей есть информация о том, что перед убийством злоумышленник изнасиловал несовершеннолетнюю. Сейчас идет ряд экспертиз, направленных на выяснение всех обстоятельств преступления.
Мужчина был задержан на месте совершения преступления. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 15 (покушение на убийство), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Фото: ekburg.tv/
Теги: Донбасс, девушка, убийство, арест, бабушка, Мирноград (Димитров)
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