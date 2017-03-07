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Архив - Донецкая область

Минобороны намерено изменить порядок размещения воинских подразделений в пределах городов или рядом с ними

07.03.2017 21:31
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Минобороны намерено изменить порядок размещения воинских подразделений в пределах городов или рядом с ними

Министерство обороны Украины намерено изменить Боевой устав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в вопросе места дислокации подразделений в пределах городов или рядом с ними. Об этом на брифинге 7 марта сообщила спикер Минобороны Виктория Кушнир, пишет Тиждень.

"Сейчас мы разрабатываем изменения в Боевой устав Сухопутных войск ВСУ в той его части, которая урегулирует военное присутствие в пределах или в непосредственной близости от населенных пунктов и критически важной инфраструктуры", - проинформировала Кушнир.

Отмечается, что в настоящее время в Авдеевке третьи сутки отсутствует свет и время от времени исчезает вода в связи с непрекращающимися боевыми действиями. Снаряды боевиков иногда попадают в здания Донецкой фильтровальной станции и обрывают линии электропередачи.

Как говорится в сообщении, наблюдатели ОБСЕ неоднократно призывали к демилитаризации прилегающей жилой застройки зоны.

Как сообщалось, 5 марта Авдеевка Донецкой области снова осталась без электроснабжения из-за обстрелов боевиков, также были обесточены Донецкую фильтровальную станцию.

Напомним, в ночь на 24 февраля в результате боевых действий было повреждено Донецкую фильтровальную станцию. В ночь на 25 февраля вблизи Авдеевки повреждено высоковольтную линию, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода. Подачу электричества восстановили 27 февраля, 4 марта отремонтировали фильтровальную станцию.


Фото: www.62.ua

Теги: Донбасс, министерство, устав
 
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