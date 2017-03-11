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САУ и минометы - боевики "ДНР" применили тяжелое вооружение в секторе "Мариуполь"
Боевики 56 раз открывали огонь по позициям ВСУ в секторе "Мариуполь". Пророссийские террористы обстреляли украинские позиции около 12 населенных пунктов. Наибольшее количество обстрелов пришлось на район около Водяного - 15, и 12 раз террористы вели огонь по позициям около Широкино, сообщает штаб АТО.
Боевики использовали стрелковое оружие, гранатометы, САУ 122 мм, минометы 120 и 82 мм, танк и БМП. Чаще всего боевики били из минометов. Информация о потерях уточняется.
ВСУ 28 раз открывали ответный огонь.
Сегодня, по состоянию на 6:00, боевики уже 9 раз открывали огонь по позициям силовиков в секторе "Мариуполь". Они обстреливали укрепленные пункты около Николаевки, Павлополя, Гнутово, Славного и Широкино в том числе из минометов и вооружения БМП. Украинские войска были вынуждены стрелять в ответ.
Фото: glavred.info
Теги: Донбасс, Мариуполь, вооружение, боевики, обстрелы
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- САУ и минометы - боевики "ДНР" применили тяжелое вооружение в секторе "Мариуполь"10:04
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