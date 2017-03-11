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Архив - Донецкая область

В Краматорске проходит вече по поводу торговой блокады Донбасса

11.03.2017 15:44
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В Краматорске проходит вече по поводу торговой блокады Донбасса

Вече в Краматорске по вопросам торговой блокады началось с точечных стычек между сторонниками и противниками прекращения торговли с оккупированными территориями, - сообщает "ОстроВ".

В частности, на вече пришли противники торговой блокады и начали разворачивать соответствующие лозунги. Это вызвало негативное отношение сторонников блокады. "Идите вон туда - к памятнику Ленину, ваше место там", - кричали они, оттесняя своих оппонентов. Те, в свою очередь, тоже не остались в долгу и попытались применить силу к сторонникам блокады. Часть плакатов с обеих сторон в результате оказалась порвана. 

Серьезным столкновениям помешала полиция, которая встала между группами людей с разными точками зрения. 

Сейчас возле памятника Тарасу Шевченко началось вече. Оно проходит спокойно. Организаторы пообещали дать слово всем желающим. Возле памятника много украинских флагов. Сторонники блокады кричат "Ганьба!" и требуют от областных властей официально  поддержать акцию по блокаде оккупированных территорий. 

Всего на площади в Краматорске собралось около 300 человек. 

Как сообщалось, вече в субботу организованно от имени жителей Краматорска, не разделяющих позиции участников митинга 6 марта против экономической блокады ОРДЛО. 

Участники волонтерского движения "Краматорские пчелки" начали сбор подписей под обращением в адрес президента Украины Петра Порошенко, где просят считать резолюцию митинга 6 марта "против" блокады ОРДЛО недействительной. Сбор подписей анонсирован и на проходящем сейчас вече. 


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, Краматорск, Потап, блокада, сторож, противогаз
 
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