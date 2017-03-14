Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича

14.03.2017 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича

Сегодня, 14 марта, в оккупированном Донецке похоронили одного из основателей так называемой «ДНР» Владимира Маковича

Напомним, как сообщала PolitekaМакович умер 12 марта. Сначала представители боевиков заявили, что причиной смерти Маковича стал сердечный приступ. Затем появилась информация о том, что идеолог «ДНР» умер после продолжительной болезни – опухоли головного мозга.

Впрочем, осведомленные источники сообщали, что в последнее время Макович злоупотреблял спиртными напитками и причиной его смерти стало отравление спиртосодержащим веществом.

По данным СМИ сепаратистов, на похороны пришли десятки жителей, а также так называемый председатель «Народного Совета «ДНР» Денис Пушилин.

Главарь «республики» Александр Захарченко церемонию прощания проигнорировал.

Напомним, на похороны Арсена Павлова («Моторолы») и Михаила Толстых («Гиви») людей свозили на автобусах. Церемония прощания проходила в Донбасс Опере.



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, похороны, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх