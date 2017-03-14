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Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
Сегодня, 14 марта, в оккупированном Донецке похоронили одного из основателей так называемой «ДНР» Владимира Маковича
Напомним, как сообщала Politeka, Макович умер 12 марта. Сначала представители боевиков заявили, что причиной смерти Маковича стал сердечный приступ. Затем появилась информация о том, что идеолог «ДНР» умер после продолжительной болезни – опухоли головного мозга.
Впрочем, осведомленные источники сообщали, что в последнее время Макович злоупотреблял спиртными напитками и причиной его смерти стало отравление спиртосодержащим веществом.
По данным СМИ сепаратистов, на похороны пришли десятки жителей, а также так называемый председатель «Народного Совета «ДНР» Денис Пушилин.
Главарь «республики» Александр Захарченко церемонию прощания проигнорировал.
Напомним, на похороны Арсена Павлова («Моторолы») и Михаила Толстых («Гиви») людей свозили на автобусах. Церемония прощания проходила в Донбасс Опере.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, похороны, ДНР, Захарченко
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