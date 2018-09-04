Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Без бюджетников и "важных" гостей из России в Донецке хоронили убитого охранника Захарченко "Славяна". ВИДЕО

04.09.2018 08:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Без бюджетников и "важных" гостей из России в Донецке хоронили убитого охранника Захарченко "Славяна". ВИДЕО

Террориста погребли скромно, без того пафоса и показухи, которая царила вчера, 2 сентября, на похоронах самого Захарченко.

Уничтоженного взрывом боевика Вячеслава Доценко пришли проводить его друзья-террористы, родственники и несколько "высокопоставленных" деятелей из "ДНР", передает "Диалог.UA".

Поскорбев показушно на камеры многочисленных пропагандистских СМИ вчера 2 сентября, из Донецка разъехались Поклонская, Аксенов, луганские террористы и прочие сепаратисты. На похоронах "Славяна" не было шеренг из автобусов, и "убитых горем" дончан, которых в приказном порядке согнали на прощание с Захарченко.

Российского террориста, как и Захарченко, хоронили в закрытом гробу. Его даже не открыли, когда процессия пришла на кладбище. В то время как на похоронах "курмаршала" его родные все-таки попросили приподнять крышку гроба, чтобы взглянуть последний раз на боевика.

Кадры в Сети распространили сепаратистские ресурсы. Когда тело 44-летнего террориста уже опустили в могилу, орки сделали несколько залпов.

Напомним, Захарченко уничтожили взрывом бомбы 31 августа в оккупированном Донецке, когда террорист с охраной прибыл в кафе "Сепар", чтобы провести переговоры и заодно помянуть умершего 30 августа "народного артиста" "ДНР" Кобзона.

Также в Донецке рассказали, кто может быть теперь следующим после уничтожения экс-главаря "ДНР".



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, взрыв, похороны, охранник, Кобзон, ДНР, Захарченко, Аксенов
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх