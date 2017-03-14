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Кравчук назвав радикальне рішення у переговорах по Донбасу
Мінський формат переговорів по Донбасу не здатний вирішити корінних питань, тому його слід змінити. Як передає replyua.net, про це в інтерв'ю «Обозревателю» сказав перший президент України Леонід Кравчук.
«Моя позиція по відношенню до Мінському формату не є позитивною. Я завжди говорив, що Мінський формат не здатний вирішити корінних питань для України: кордони, суверенітет, територіальна цілісність» - сказав Кравчук. На думку екс-президента, до переговорів слід долучити і Польщу, і Великобританію, і США.
«Таким чином, моя думка така, що треба Мінський формат замінити на Будапештський. Я розумію, що Росія не захоче. Але світ ще раз побачить їх позицію. Потрібно підготувати офіційний документ і спробувати його ратифікувати, а там буде видно», - резюмував Леонід Кравчук .
Раніше перший президент незалежної України заявляв, що на перших порах позитивно ставився до переговорного процесу у мінському форматі, коли потрібно було посадити сторони за стіл переговорів. Однак на даний час, переконаний Кравчук, даний процес вже не здатен вирішити кардинально це питання, яке матиме для України історичне значення.
Теги: Донбасс, переговоры, Кравчук, решение
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