В Украине приняли закон о возврате имущества депортированным лицам

17.03.2017 16:08

Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины« О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку». Согласно документу, статья 7 предусматривает возвращение недвижимости или другого имущества по возможности (если дом не занят, а имущество сохранилось) депортированному лицу или его наследникам, которое было изъято в результате депортации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Лицо, которое приобрело статус депортированного лица, имущество которого изъято вследствие депортации и находится на временно оккупированной территории Украины или территории проведения антитеррористической операции, вправе подать заявление о компенсации и возврате имущества не позднее трех лет после полного восстановления конституционного строя Украины на указанных территориях», — говорится с 7 статье законопроекта.