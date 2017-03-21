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Архив - Донецкая область

Сигналки на машинах воют даже в центре города - Донецк слышит мощные звуки боя

21.03.2017 15:22
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Сигналки на машинах воют даже в центре города - Донецк слышит мощные звуки боя

Уже больше часа жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают о мощных залпах и взрывах, которые слышны даже в центре города.

По мнению дончан, в районе донецкого аэропорта и трассы Донецк-Горловка идет бой. В своих комментариях люди пишут:

- «„Донецк-Сити“ — капец, как громко. Воют сигналки на машинах».

- «Калининский слушает север».

- «Сторона Спартак-роща».

- «Ленинский от звуков в шоке».

- «Мирный, слышно очень хорошо, как прилеты».

- «Сильный бой в аэропорту и ЯБП из артиллерии».

-«Танк работает и, с учетом периодичности, не один — в паре».

- «Донецк. Щегловка, канонада, громко. Прилеты».

 

 



Теги: Донецк, Донбасс, бой, взрыв
 
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