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Сигналки на машинах воют даже в центре города - Донецк слышит мощные звуки боя
21.03.2017 15:22
Уже больше часа жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают о мощных залпах и взрывах, которые слышны даже в центре города.
По мнению дончан, в районе донецкого аэропорта и трассы Донецк-Горловка идет бой. В своих комментариях люди пишут:
- «„Донецк-Сити“ — капец, как громко. Воют сигналки на машинах».
- «Калининский слушает север».
- «Сторона Спартак-роща».
- «Ленинский от звуков в шоке».
- «Мирный, слышно очень хорошо, как прилеты».
- «Сильный бой в аэропорту и ЯБП из артиллерии».
-«Танк работает и, с учетом периодичности, не один — в паре».
- «Донецк. Щегловка, канонада, громко. Прилеты».
Теги: Донецк, Донбасс, бой, взрыв
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