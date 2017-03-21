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В Мариуполе полицейские установят современную смарт-остановку (ФОТО)
Новые мониторы и сенсорный аппарат — на обычной, на первый взгляд, остановке можно будет оформить заявление в полицию, получить доступ к законодательной базе, пользоваться Wi-Fi и многими другими функциями. Такую инициативу выдвинул заместитель главы Нацполиции — начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Новый проект получил старт в Мариуполе уже сегодня, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.
Уже третий год в здании, где раньше была районная администрация, базируется Главное управление Нацполиции в Донецкой области. За это время здесь произошли коренные изменения. Вместо разбитой плитки – аккуратный двор, вместо устаревших помещений — современные кабинеты, где можно удобно и приятно работать. Здесь изменилось все, начиная от пола и стен, заканчивая мебелью. Но самое главное, именно здесь, где был обычный подвал, сегодня находится современный Единый аналитический сервисный центр (UASC), работа которого построена на использовании «умных» камер и аналогов которому в Украине нет.
Постепенно обновляется каждая составляющая полиции Донецкой области — и внутренняя, и внешняя. Но до сих пор остановка у здания, где расположены мозг и сердце полиции региона, имеет старое название. Поэтому сегодня полицейские подали городской власти ходатайство об изменении на соответствующее название.
Но это только первый шаг к переменам. Внешний вид остановки возле областного главка также полностью преобразится. Место будет оборудовано современными технологиями. Так, на остановке будет свободный доступ к Wi-Fi, обустроят мониторы, где обычные прохожие, люди, которые ожидают общественный транспорт, смогут узнавать об оперативной обстановке по всей области, последних новостях, раскрытых преступлениях, информацию о разыскиваемых злоумышленниках и пропавших людях.
Впоследствии здесь появится специальный информационный сенсорный киоск, который предоставит жителям еще больше возможностей. Прямо на остановке можно будет записаться на прием к руководителю областного главка полиции, оформить заявление в полицию, получить доступ к законодательной базе, ведомственному интернет-ресурсу и использовать многие другие функции, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
«Большое преимущество такого аппарата — чтобы им пользоваться, не нужно обладать специальными навыками, воспользоваться им сможет каждый гражданин, даже если он не является постоянным пользователем компьютерных систем. Особенно это важно для людей, которые не имеют постоянного доступа к компьютеру и интернету», — рассказал генерал Аброськин.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, остановка, инициатива, Полиция Донбасса, Вячеслав Аброськин
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