Вблизи Мариуполя ВСУ не пропустили ОБСЕ на военный объект

29.03.2017 10:29

Офицер ВСУ отказал наблюдателям в доступе к военному объекту. Об этом сказано в отчете ОБСЕ.

Офицер ВСУ отказал патрулю Миссии в доступе к военному объекту в с. Новоселовка (37 км северо-восточнее Мариуполя), ссылаясь на приказ не пропускать СММ. Миссия сообщила об этом СЦКК.

Также ОБСЕ сообщают, что их патруль не смог проехать в восточном направлении по дороге, ведущей в село Викторовка от подконтрольного украинскому правительству селу Богдановка . Украинские офицеры из СЦКК сообщили наблюдателям, что они не могут помочь обеспечению безопасности СММ, поскольку они не контролируют этот участок дороги.

Источник 0629.com.ua