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Вблизи Мариуполя ВСУ не пропустили ОБСЕ на военный объект
29.03.2017 10:29
Офицер ВСУ отказал наблюдателям в доступе к военному объекту. Об этом сказано в отчете ОБСЕ.
Офицер ВСУ отказал патрулю Миссии в доступе к военному объекту в с. Новоселовка (37 км северо-восточнее Мариуполя), ссылаясь на приказ не пропускать СММ. Миссия сообщила об этом СЦКК.
Также ОБСЕ сообщают, что их патруль не смог проехать в восточном направлении по дороге, ведущей в село Викторовка от подконтрольного украинскому правительству селу Богдановка . Украинские офицеры из СЦКК сообщили наблюдателям, что они не могут помочь обеспечению безопасности СММ, поскольку они не контролируют этот участок дороги.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, ОБСЕ, АТО, ВСУ
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