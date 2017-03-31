В Мариуполе взорвался джип, водитель погиб (ФОТО)

31.03.2017 10:10

Сегодня утром в Мариуполе в районе рынка "Эдельвейс" взорвался автомобиль Тойота Ленд крузер. Взрыв был такой силы, что вылетели окна в соседних домах, пишет 0629.com.ua.

Взрыв произошел в 8:40 утра, водитель погиб. На месте сейчас работает полиция, место происшествия оцеплено, опасаются нового взрыва.

По словам очевидца, автомобиль медленно двигался, затем произошел взрыв, и тело водителя вылетело из машины.

По официальной информации полиции, установлено, что погибший является одним из сотрудников правоохранительных органов Украины.

Взрыв прогремел в 8:35 в Центральном районе города, на пересечении пр. Металлургов и ул. Кафайской. Водитель автомобиля погиб. На месте работает следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством Главного управления Нацполиции в Донецкой области и спасательная служба. Район оцеплен, правоохранители обеспечивают безопасность жителей.

Первыми на месте происшествия оказались сотрудники Центрального отдела полиции Мариуполя, которые услышали звук взрыва на улице. В автомобиле находился один человек, мужчина погиб на месте.

Сейчас на месте работают руководители областного главка полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС, взрывотехники, эксперты-криминалисты. Район оцеплен сотрудниками патрульной полиции г. Мариуполя. Причины взрыва устанавливаются, проводится проверка.