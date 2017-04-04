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Суд вынес приговор жителю Славянска, который уклонялся от мобилизации

04.04.2017 16:57
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Суд вынес приговор жителю Славянска, который уклонялся от мобилизации
Житель Славянска, который уклонялся от призыва по мобилизации в ВСУ, осужден. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 

В ходе судебных слушаний установлено, что в 2015 году 38-летний житель города Славянска, по состоянию здоровья годен к прохождению срочной военной службы, получив повестку о призыве, согласно Указу Президента Украины "о частичной мобилизации на территории Украины", не явился без уважительных причин к призывному пункту. 
Кроме того, стороной обвинения доказано, что с целью уклонения от службы в ВСУ мужчина неоднократно выезжал за пределы места проживания и некоторое время находился на территории Российской Федерации. Однако в феврале 2017 правоохранители установили его местонахождение и привлекли к ответственности. 

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ст.336 (уклонение от призыва по мобилизации) УК Украины, Славянский горрайонный суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием на 1 год. 

Фото: https://www.obozrevatel.com

Теги: Донбасс, Славянск, суд, укладка, служба занятости
 
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