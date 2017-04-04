Главная / Новости / Донецкая область / Суд вынес приговор жителю Славянска, который уклонялся от мобилизации
Последние новости раздела
- В Донецкой области обнаружен тайник с боеприпасами (ФОТО)17:24
- КПВВ на линии разграничения будут работать по продленному графику до конца апреля17:18
- В прифронтовой Авдеевке Донецкой области восстановлено электроснабжение17:03
- Суд вынес приговор жителю Славянска, который уклонялся от мобилизации16:57
- Децентрализация одна из важнейших реформ в Украине - в Краматорске состоялся "Круглый стол"16:30
- Меркель и Олланд провели телефонный разговор с Путиным, говорили и о Донбассе16:19
- Если Россия не прекратит огонь на Донбассе, европейские партнеры готовы продлить санкции - Порошенко16:07
- "Пасхальное перемирие" - эксперт дал неутешительный прогноз развития событий на Донбассе15:34
- Артур Герасимов - у нового главы фракции "Блок Петра Порошенко" "яркое донбасское прошлое"15:09
- Полиция Донбасса объявила подозрение "ополченцам" , среди которых рецидивист, наркоманы и тунеядцы 14:47
Суд вынес приговор жителю Славянска, который уклонялся от мобилизации
04.04.2017 16:57
Житель Славянска, который уклонялся от призыва по мобилизации в ВСУ, осужден. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
В ходе судебных слушаний установлено, что в 2015 году 38-летний житель города Славянска, по состоянию здоровья годен к прохождению срочной военной службы, получив повестку о призыве, согласно Указу Президента Украины "о частичной мобилизации на территории Украины", не явился без уважительных причин к призывному пункту.
В ходе судебных слушаний установлено, что в 2015 году 38-летний житель города Славянска, по состоянию здоровья годен к прохождению срочной военной службы, получив повестку о призыве, согласно Указу Президента Украины "о частичной мобилизации на территории Украины", не явился без уважительных причин к призывному пункту.
Кроме того, стороной обвинения доказано, что с целью уклонения от службы в ВСУ мужчина неоднократно выезжал за пределы места проживания и некоторое время находился на территории Российской Федерации. Однако в феврале 2017 правоохранители установили его местонахождение и привлекли к ответственности.
За совершение уголовного преступления, предусмотренного ст.336 (уклонение от призыва по мобилизации) УК Украины, Славянский горрайонный суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием на 1 год.
Фото: https://www.obozrevatel.com
Теги: Донбасс, Славянск, суд, укладка, служба занятости
Читайте также:
- Суд вынес приговор вору на "Вольво"
- Жительница Славянска отсудила компенсацию за разрушенное во время боев в зоне АТО жилье
- Злостного неплательщика алиментов заставят работать на пользу обществу
- Неля Штепа превратила заседание суда в цирк
- Славянские депутаты оказались помогать РЭС в судебных тяжбах
- Житель Славянска отсудил 3,8 тысячи за упавшее на его машину дерево
- В Донецкой области обнаружен тайник с боеприпасами (ФОТО)17:24
- КПВВ на линии разграничения будут работать по продленному графику до конца апреля17:18
- В прифронтовой Авдеевке Донецкой области восстановлено электроснабжение17:03
- Суд вынес приговор жителю Славянска, который уклонялся от мобилизации16:57
- Децентрализация одна из важнейших реформ в Украине - в Краматорске состоялся "Круглый стол"16:30
- Меркель и Олланд провели телефонный разговор с Путиным, говорили и о Донбассе16:19
- Если Россия не прекратит огонь на Донбассе, европейские партнеры готовы продлить санкции - Порошенко16:07
- "Пасхальное перемирие" - эксперт дал неутешительный прогноз развития событий на Донбассе15:34
- Артур Герасимов - у нового главы фракции "Блок Петра Порошенко" "яркое донбасское прошлое"15:09
- Полиция Донбасса объявила подозрение "ополченцам" , среди которых рецидивист, наркоманы и тунеядцы 14:47
- В Донецкой области обнаружен тайник с боеприпасами (ФОТО)17:24
- КПВВ на линии разграничения будут работать по продленному графику до конца апреля17:18
- В прифронтовой Авдеевке Донецкой области восстановлено электроснабжение17:03
- Суд вынес приговор жителю Славянска, который уклонялся от мобилизации16:57
- ПриватБанк запустил кредитование через Viber16:45
- Децентрализация одна из важнейших реформ в Украине - в Краматорске состоялся "Круглый стол"16:30
- Меркель и Олланд провели телефонный разговор с Путиным, говорили и о Донбассе16:19
- Если Россия не прекратит огонь на Донбассе, европейские партнеры готовы продлить санкции - Порошенко16:07
- Сделка побила мировой рекорд: на аукционе Sotheby's за баснословную цену продали эксклюзивный бриллиант15:58
- "Полтава" и "Шахтер" разругались из-за "плешивого" газона15:45
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- Ольга Фарбей: "За долг в 39 тысяч гривен госисполнители продали мою квартиру стоимостью около миллиона
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье