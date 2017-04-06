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Блокпосты: в Новотроицком с утра пусто
О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 6 апреля, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» — 0/130;
«Марьинка» -150/100;
«Новотроицкое» — 0/0;
«Гнутово» — 60/0.
За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО проследовали 29,1 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:
«Майорск» — 7200 человек и 985 транспортных средств;
«Марьинка» — 7010 человек и 1235 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5870 человек и 1210 транспортных средств;
«Гнутово» — 3355 человек и 815 транспортных средств;
«Станица Луганская» -5715 человек.
Теги: Донбасс, АТО, КПВВ
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