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Боевик Ходаковский вспомнил, как пьяный Захарченко вручал призы детям и стрелял из пистолета

07.04.2017 11:09
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Боевик Ходаковский вспомнил, как пьяный Захарченко вручал призы детям и стрелял из пистолета

Бывший главарь боевиков «ДНР» Александр Ходаковский высмеял нынешнего главаря боевиков Александра Захарченко, рассказав, как последний напивается на массовых мероприятиях. Об этом Ходаковский заявил в посте о прошедших под Торезом «военных сборах» «ДНР».

«Я надеюсь, Царь хоть здесь не опозорился, нажравшись халявного бухла, как он со своими санчапансами учудил неделю назад на соревнованиях команд детских патриотических организаций по военно-прикладным видам спорта, открыв стрельбу из своего огромного пистолета в толпе народа, а потом вручая детям дипломы на кривых ногах», — написал Ходаковский.

«Доколе же мы будем подменять нормальную бабу резиновой женщиной? Все так глупо и непрофессионально, что просто невозможно работать», — также оценил он события в «ДНР».

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).

Источник: "ДонПресс".


Фото: dn.depo.ua/

Теги: Донбасс, дети, соревнование, спиртное, ДНР, Захарченко
 
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