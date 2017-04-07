- Чешский суд закрыл фейковое посольство "ДНР" в Остраве11:50
- Пьяный боевик устроил ДТП в районе Мариуполя, есть жертвы11:36
- Боевик Ходаковский вспомнил, как пьяный Захарченко вручал призы детям и стрелял из пистолета11:09
- В больнице Донецка принимают пациентов при наличии украинского паспорта (ФОТО)11:02
- В "ДНР" хотят ввести "срочную службу в армии" - некому воевать10:56
- Оккупированный Донецк: движение транспорта ограничено, людей гонят на Артема праздновать создание "республики"10:50
- "Мы умнее и не допустим создания этих сетей и схем" - в "ДНР" считают, что свою гуманитарку Ахметов использует в корыстных целях10:43
- Три года назад началась истерия под названием "ДНР" - как это было (ФОТО)10:30
- Легализация или аннексия - Марчук озвучил возможное будущее для оккупированного Донбасса10:18
- "Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину10:06
Боевик Ходаковский вспомнил, как пьяный Захарченко вручал призы детям и стрелял из пистолета
Бывший главарь боевиков «ДНР» Александр Ходаковский высмеял нынешнего главаря боевиков Александра Захарченко, рассказав, как последний напивается на массовых мероприятиях. Об этом Ходаковский заявил в посте о прошедших под Торезом «военных сборах» «ДНР».
«Я надеюсь, Царь хоть здесь не опозорился, нажравшись халявного бухла, как он со своими санчапансами учудил неделю назад на соревнованиях команд детских патриотических организаций по военно-прикладным видам спорта, открыв стрельбу из своего огромного пистолета в толпе народа, а потом вручая детям дипломы на кривых ногах», — написал Ходаковский.
«Доколе же мы будем подменять нормальную бабу резиновой женщиной? Все так глупо и непрофессионально, что просто невозможно работать», — также оценил он события в «ДНР».
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Источник: "ДонПресс".
Фото: dn.depo.ua/
Теги: Донбасс, дети, соревнование, спиртное, ДНР, Захарченко
- "В ампулах из РФ может быть вода, моча, стекломой, но точно не лекарства", - Фашик Донецкий
- Реалии "ДНР": французский наемник создал в "республике" детские бордели и порностудию
- В Донецке детей зовут к пивоварне
- Сбор-соревнования "Школа безопасности" открыла юная спасательница из Горловки
- В "ДНР" - свыше 2,1 тысячи детей-переселенцев
- Чешский суд закрыл фейковое посольство "ДНР" в Остраве11:50
- Пьяный боевик устроил ДТП в районе Мариуполя, есть жертвы11:36
- Боевик Ходаковский вспомнил, как пьяный Захарченко вручал призы детям и стрелял из пистолета11:09
- В больнице Донецка принимают пациентов при наличии украинского паспорта (ФОТО)11:02
- В "ДНР" хотят ввести "срочную службу в армии" - некому воевать10:56
- Оккупированный Донецк: движение транспорта ограничено, людей гонят на Артема праздновать создание "республики"10:50
- "Мы умнее и не допустим создания этих сетей и схем" - в "ДНР" считают, что свою гуманитарку Ахметов использует в корыстных целях10:43
- Три года назад началась истерия под названием "ДНР" - как это было (ФОТО)10:30
- Легализация или аннексия - Марчук озвучил возможное будущее для оккупированного Донбасса10:18
- "Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину10:06
- Чешский суд закрыл фейковое посольство "ДНР" в Остраве11:50
- SpaceX подсчитала экономию от повторного использования ракет11:45
- Пьяный боевик устроил ДТП в районе Мариуполя, есть жертвы11:36
- В Украине открыт предзаказ на смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+11:15
- Боевик Ходаковский вспомнил, как пьяный Захарченко вручал призы детям и стрелял из пистолета11:09
- В больнице Донецка принимают пациентов при наличии украинского паспорта (ФОТО)11:02
- В "ДНР" хотят ввести "срочную службу в армии" - некому воевать10:56
- Оккупированный Донецк: движение транспорта ограничено, людей гонят на Артема праздновать создание "республики"10:50
- "Мы умнее и не допустим создания этих сетей и схем" - в "ДНР" считают, что свою гуманитарку Ахметов использует в корыстных целях10:43
- Три года назад началась истерия под названием "ДНР" - как это было (ФОТО)10:30
- "Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину10:06
- Страстная неделя: почему еще не поздно начать поститься21:20
- Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…08:35
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- В Гидрометцентре дали неожиданный прогноз погоды до конца весны
- Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на неделю
- "Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт