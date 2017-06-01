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Тука подвел печальный итог блокады ОРДЛО
Блокада неподконтрольных районов Донбасса, которая началась в конце 2016 года, отдалила перспективу их деоккупации, считает заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу 112.ua.
"Примерно осенью прошлого года я сказал о том, что по моим данным, которые я черпал из открытых источников, я думал, что осенью 2017-го мы будем свидетелями вывода российских войск из неконтролируемой территории. Речь шла только о Востоке, не о Крыме. Это было обоснованно, с моей точки зрения. На тот момент к подобного рода заключениям располагала внешнеполитическая ситуация и анализ экономической ситуации внутри России. Но, совершенно неожиданно, накануне нового года "выскочил" господин Семенченко (нардеп Семен Семенченко, - ред.), который толкнул лозунг о блокаде территорий. К моему глубочайшему сожалению, я этого никогда не скрывал, у власти не нашлось силы воли применить адекватные и достойные для государства меры воздействия на этих людей для того, чтобы заставить их вернуться в законодательное поле Украины. В результате мы не получили выполнения ни одного декларативного заявления, с которыми Семенченко бегал по всем эфирам: ни один заложник и военнопленный наш не освобожден, обстрелы как продолжались, так и продолжаются. Подобными действиями мы получили, фактически развязав руки Кремлю, процесс интеграции неподконтрольных территорий в Россию. Это и легализация "документов ЛДНР", рублевая зона и верх апогея – это как удар Божий – в руки упали свыше 400 предприятий, которые работали в украинском законодательном поле. Вот, что мы, к сожалению, получили от этой блокады", - убежден чиновник.
Теги: Донбасс, итоги, блокада, Георгий Тука, ОРДЛО
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