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Архив - Донецкая область

Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса

02.06.2017 15:57
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Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса

Для Украины возвращение незаконно аннексированного Крыма, по сравнению с оккупированным Донбассом, будет более сложной задачей, так как российская власть в максимальной степени перебросила на полуостров войска и военную технику. Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения в интервью журналистам издания «День» озвучил бывший лидер объединения «Правый сектор», народный депутат Дмитрий Ярош. 

«Я считаю, что освободить Крым, прибегнув к военным действиям, будет очень сложно, так как сейчас у полуострова намного больше общего с военной базой. Но, когда появится соответствующая возможность, мы можем приступить к проведению мгновенной военной операции в оккупированных регионах Донбасса», - сказал политик. 

Кроме того, Ярош уверен в том, что власти Украины должны отказаться от выполнения Минских договоренностей для восстановления мира в Донецкой и Луганской областях. Нардеп считает, что дальнейшее соблюдение положений данного договора чревато фактическим демонтажем Украины как государства. «Тактическая роль «Минска» выполнена, и я уверен, что настало время начать поиски новых форматов международного уровня, так как результативность этого формата сводится к нолю, а боевые действия не прекратились», - сказал Ярош. 



Теги: Донбасс, война, освобождение, АТО
 
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