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Сводка: за сутки в ВСУ без потерь, зафиксировано 28 обстрелов. ВИДЕО
02.06.2017 10:48
Несмотря на установленный вчера "режим тишины", подразделения российско-террористических войск продолжают вооруженные провокации против сил АТО. Несколько снизив интенсивность вражеского огня на отдельных участках линии соприкосновения, в течение минувших суток противник 28 раз применял оружие против подразделений ВС Украины. В частности, дважды боевики били и из минометов запрещенного минскими соглашениями калибра, сообщили в пресс-центре АТО.
На Приморском направлении зафиксировано больше всего нарушений - 18. Там, в частности, уже вечером под обстрелы попали опорные пункты сил АТО, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Чермалыка и Талаковки. Враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Около 21.00 боевики обстреляли наши оборонительные укрепления на подступах к Марьинке из минометов калибра 82 мм. Кроме того, в темное время суток на этом направлении значительно активизировались вражеские снайперы.
На Донецком направлении вчера было спокойнее, но два нарушения боевиками условий неиспользования оружия были. Так, ближе к вечеру противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских воинов, которые держат оборону а районе Зайцево. А ближе к полуночи пророссийские НВФ применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела одного из наших опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки.
На Луганском направлении зафиксировано 8 фактов использования боевиками оружия. В частности, после 18.00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки и Новоалександровки. А под конец суток били из 120-мм минометов по позициям ВС Украины у Крымского, а из минометов калибра 82 мм - неподалеку от Кряковки.
На протяжении прошедших суток потерь среди бойцов Украинской армии не было.
Ранее группа "ИС" сообщала, что от боевых действий на Донбассе пострадала каждая пятая школа.
Теги: Донбасс, обстрел, АТО, ВСУ
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