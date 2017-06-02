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Архив - Донецкая область

Сводка: за сутки в ВСУ без потерь, зафиксировано 28 обстрелов. ВИДЕО

02.06.2017 10:48
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Сводка: за сутки в ВСУ без потерь, зафиксировано 28 обстрелов. ВИДЕО
Несмотря на установленный вчера "режим тишины", подразделения российско-террористических войск продолжают вооруженные провокации против сил АТО. Несколько снизив интенсивность вражеского огня на отдельных участках линии соприкосновения, в течение минувших суток противник 28 раз применял оружие против подразделений ВС Украины. В частности, дважды боевики били и из минометов запрещенного минскими соглашениями калибра, сообщили в пресс-центре АТО.
 
На Приморском направлении зафиксировано больше всего нарушений - 18. Там, в частности, уже вечером под обстрелы попали опорные пункты сил АТО, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Чермалыка и Талаковки. Враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Около 21.00 боевики обстреляли наши оборонительные укрепления на подступах к Марьинке из минометов калибра 82 мм. Кроме того, в темное время суток на этом направлении значительно активизировались вражеские снайперы.
 
На Донецком направлении вчера было спокойнее, но два нарушения боевиками условий неиспользования оружия были. Так, ближе к вечеру противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских воинов, которые держат оборону а районе Зайцево. А ближе к полуночи пророссийские НВФ применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела одного из наших опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки.
 
На Луганском направлении зафиксировано 8 фактов использования боевиками оружия. В частности, после 18.00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки и Новоалександровки. А под конец суток  били из 120-мм минометов по позициям ВС Украины у Крымского, а из минометов калибра 82 мм - неподалеку от Кряковки.
 
На протяжении прошедших суток потерь среди бойцов Украинской армии не было.

Ранее группа "ИС" сообщала, что от боевых действий на Донбассе пострадала каждая пятая школа



Теги: Донбасс, обстрел, АТО, ВСУ
 
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