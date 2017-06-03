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Архив - Донецкая область

Жебривский ожидает для Донецкой области 1,3 млрд грн помощи от ЕС

03.06.2017 18:50
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Жебривский ожидает для Донецкой области 1,3 млрд грн помощи от ЕС

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский ожидает получить от Европейского Союза 1,3 млрд грн помощи для Донецкой области. Об этом он сказал во время брифинга в Мариуполе, который состоялся в рамках визита на Донбасс еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Хана, передает «УНИАН».

Жебривский отметил, что Европейский Союз оказывает помощь ряду украинских городов, среди которых, в частности, Краматорск и Славянск.

«Сегодня мы приступили к реализации второго транша чрезвычайной программы Европейского инвестиционного банка», – сказал он.

Так, по словам Жебривского, «буквально на днях Геннадий Зубко (вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ – ред.) подпишет постановление, согласно которому из 2 млрд грн, которые выделены на 5 областей, 1 млрд 300 млн грн идет на Донецкую область».

«Вообще 200 млн евро, которые идут по чрезвычайной программе, – я убежден, что больше всего пострадала Донецкая область, – и они будут вложены в Донецкую область, в первую очередь», – отметил Жебривский.



Теги: Донбасс, помощь, Евросоюз, Жебривский
 
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