- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
- В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо14:00
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
Жебривский ожидает для Донецкой области 1,3 млрд грн помощи от ЕС
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский ожидает получить от Европейского Союза 1,3 млрд грн помощи для Донецкой области. Об этом он сказал во время брифинга в Мариуполе, который состоялся в рамках визита на Донбасс еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Хана, передает «УНИАН».
Жебривский отметил, что Европейский Союз оказывает помощь ряду украинских городов, среди которых, в частности, Краматорск и Славянск.
«Сегодня мы приступили к реализации второго транша чрезвычайной программы Европейского инвестиционного банка», – сказал он.
Так, по словам Жебривского, «буквально на днях Геннадий Зубко (вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ – ред.) подпишет постановление, согласно которому из 2 млрд грн, которые выделены на 5 областей, 1 млрд 300 млн грн идет на Донецкую область».
«Вообще 200 млн евро, которые идут по чрезвычайной программе, – я убежден, что больше всего пострадала Донецкая область, – и они будут вложены в Донецкую область, в первую очередь», – отметил Жебривский.
Теги: Донбасс, помощь, Евросоюз, Жебривский
- Террористы на Донбассе надеются не только на помощь России, но и на поддержку Запада
- Эштон и Янукович договорились о деньгах и честном правосудии
- Евросоюз готов помочь Украине материально
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- 60 млн евро предоставит Евросоюз Украине для развития приграничного сотрудничества
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
- В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо14:00
- В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода13:20
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- СБУ открыла уголовное производство по факту поддержки Одесским горсоветом Московского патриархата20:35
- Порошенко не светит второй срок: названы причины20:11
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- В Крыму бурят скалу под замком Ласточкино гнездо. ВИДЕО18:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"