Главная / Новости / Донецкая область / В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"
Последние новости раздела
- В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"07:34
- Дружковка «перегрелась» за счет бюджета07:19
- «Донецкий кулак» начинает действовать22:41
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"
07.06.2017 07:34
В Донецке пропал без вести журналист и писатель Станислав Васин. Родные не могут с ним связаться в квартире следы взлома и обыска
Об этом сообщил народный депутат Егор Фирсов в Facebook.
При этом его аккаунт в Фейсбуке активный, с него отправляют сообщения и размещают посты.
"Скорее всего, пишет не Стас, так как на телефон он не отвечает. Родственники не могут его найти, связи с ним нет. Большая просьба - будьте осторожны. В квартире Стаса следы взлома и обыска. Все это время Станислав находился на неподконтрольной территории, так как считал своим долгом оставаться в центре событий и писать о том, что там происходит. На риски не смотрел, хотя и осознавал чем это грозит", - написал Фирсов
Теги: Донецк, Донбасс, журналист, исчезновение
Читайте также:
- Наболело! Творческие союзы Донбасса обратились с открытым письмом к президенту
- Франция-Англия. Донецкий губернатор надеется на ничью
- Янукович и Медведев создадут дончанам массу неудобств
- Визит Медведева в Донецк готовят 100 россиян
- В Донецке охрана супермаркета постаралась "на славу": у фотокора "Українського тижня" - сотрясение мозга
- Реальная помощь людям должна идти от сердца
- В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"07:34
- Дружковка «перегрелась» за счет бюджета07:19
- «ЛНР» защитила Луганск от трамвая06:38
- «Донецкий кулак» начинает действовать22:41
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"07:34
- Дружковка «перегрелась» за счет бюджета07:19
- В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открылся хостел для туристов06:52
- «ЛНР» защитила Луганск от трамвая06:38
- «Донецкий кулак» начинает действовать22:41
- Ненависть росіян до України досягла максимуму22:18
- Украина попала в десятку стран с худшими дорогами в мире21:50
- БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЗАГРАНПАСПОРТ МОЖНО ОФОРМИТЬ В КРАМАТОРСКЕ21:25
- В селе на Закарпатье молнии за 20 минут устроили три пожара21:00
- СБУ открыла уголовное производство по факту поддержки Одесским горсоветом Московского патриархата20:35
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- У ОРДЛО провели соцопитування щодо України