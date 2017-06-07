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Архив - Донецкая область

В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"

07.06.2017 07:34
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В Донецке пропал известный украинский журналист и писатель: Вероятно схватили "МГБ ДНР"

В Донецке пропал без вести журналист и писатель Станислав Васин. Родные не могут с ним связаться в квартире следы взлома и обыска
Об этом сообщил народный депутат Егор Фирсов в Facebook.
При этом его аккаунт в Фейсбуке активный, с него отправляют сообщения и размещают посты.
"Скорее всего, пишет не Стас, так как на телефон он не отвечает. Родственники не могут его найти, связи с ним нет. Большая просьба - будьте осторожны. В квартире Стаса следы взлома и обыска. Все это время Станислав находился на неподконтрольной территории, так как считал своим долгом оставаться в центре событий и писать о том, что там происходит. На риски не смотрел, хотя и осознавал чем это грозит", - написал Фирсов



Теги: Донецк, Донбасс, журналист, исчезновение
 
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