В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

08.06.2017 13:45

Об их проблемах и потребностях узнают донорские организации

В последнее время переселенцы, живущие на подконтрольной Украине территории, перестали массово получать гуманитарную помощь от различных организаций. Сейчас, если и помогают чем-то, то это лишь адресная помощь семьям, живущим вдоль линии разграничения. Международные доноры считают, что за три года военных действий переселенцы уже должны были интегрироваться в новые громады.



Однако большая часть проблем переселенцев не решена. Чтобы понять, в чем нуждается эта категория граждан, общественная организация «Фонд розвитку громады» и благотворительный фонд «Руки друзей» обновляет списки переселенцев.



В Консультационных бюро Краматорска в (Центральная детская библиотека им. Пушкина, по ул. Парковая,10), Дружковки (библиотека им. Куприна, по ул. Соборная,13), и Константиновки (в центральной библиотеке по ул. Космонавтов, 11) ждут людей со справками ВПЛ.



- Мы не требуем, чтоб нашим консультантам говорили какие-то персональные данные, - комментирует руководитель ОО «Фонд розвитку громады» Станислав Черногор, - просим, чтоб они рассказали о потребностях их семьи, чтобы мы могли понимать, в какой помощи нуждаются реально проживающие на наших территориях люди. Впоследствии они получат точечную помощь от различных организаций.

Источник: http://zi.dn.ua