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Архив - Донецкая область

В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

08.06.2017 13:45
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В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Об их проблемах и потребностях узнают донорские организации

В последнее время переселенцы, живущие на подконтрольной Украине территории, перестали массово получать гуманитарную помощь от различных организаций. Сейчас, если и помогают чем-то, то это лишь адресная помощь семьям, живущим вдоль линии разграничения. Международные доноры считают, что за три года военных действий переселенцы уже должны были интегрироваться в новые громады. 

Однако большая часть проблем переселенцев не решена. Чтобы понять, в чем нуждается эта категория граждан, общественная организация «Фонд розвитку громады» и благотворительный фонд «Руки друзей» обновляет списки переселенцев. 

В Консультационных бюро Краматорска в (Центральная детская библиотека им. Пушкина, по ул. Парковая,10), Дружковки (библиотека им. Куприна, по ул. Соборная,13), и Константиновки (в центральной библиотеке по ул. Космонавтов, 11) ждут людей со справками ВПЛ. 

Мы не требуем, чтоб нашим консультантам говорили какие-то персональные данные, - комментирует руководитель ОО «Фонд розвитку громады» Станислав Черногор, - просим, чтоб они рассказали о потребностях их семьи, чтобы мы могли понимать, в какой помощи нуждаются реально проживающие на наших территориях люди. Впоследствии они получат точечную помощь от различных организаций.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Донецкая область, база данных, переселенцы
 
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