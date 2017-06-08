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В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Об их проблемах и потребностях узнают донорские организации
В последнее время переселенцы, живущие на подконтрольной Украине территории, перестали массово получать гуманитарную помощь от различных организаций. Сейчас, если и помогают чем-то, то это лишь адресная помощь семьям, живущим вдоль линии разграничения. Международные доноры считают, что за три года военных действий переселенцы уже должны были интегрироваться в новые громады.
Однако большая часть проблем переселенцев не решена. Чтобы понять, в чем нуждается эта категория граждан, общественная организация «Фонд розвитку громады» и благотворительный фонд «Руки друзей» обновляет списки переселенцев.
В Консультационных бюро Краматорска в (Центральная детская библиотека им. Пушкина, по ул. Парковая,10), Дружковки (библиотека им. Куприна, по ул. Соборная,13), и Константиновки (в центральной библиотеке по ул. Космонавтов, 11) ждут людей со справками ВПЛ.
- Мы не требуем, чтоб нашим консультантам говорили какие-то персональные данные, - комментирует руководитель ОО «Фонд розвитку громады» Станислав Черногор, - просим, чтоб они рассказали о потребностях их семьи, чтобы мы могли понимать, в какой помощи нуждаются реально проживающие на наших территориях люди. Впоследствии они получат точечную помощь от различных организаций.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, база данных, переселенцы
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