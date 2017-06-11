У КОСТЯНТИНІВЦІ ЗАТРИМАЛИ КЕРІВНИКА МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ, ЯКИЙ “ДОПОМАГАВ” В ОФОРМЛЕННІ ПАСПОРТІВ ЗА 500 ГРИВЕНЬ

11.06.2017 11:50

У Костянтинівці на незаконному переоформленні паспортів, у тому числі мешканцям тимчасово окупованих територій, було викрито керівника одного зі структурних підрозділів міграційної служби.

Про це повідомляє прес-група УСБУ в Донецькій області.

– Правоохоронці встановили, що посадовець вклеював у паспорти фото без присутності власника. Коштувала «послуга» 500 гривень за кожний документ. Паспорти чиновнику привозив посередник, який збирав їх у зацікавлених осіб, – розповіли в СБУ.

Зокрема, на передачі чергової суми від посередника начальника підрозділу затримали оперативники Управління СБУ в Донецькій області. Серед десяти паспортів, вилучених у зловмисника, три належали громадянам з тимчасово контрольованих бойовиками територій.

– СБУ перевіряє інформацію щодо оформлення посадовцем документів на замовлення учасників незаконних збройних формувань терористів, – додають в відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Источник: dotb.dn.ua