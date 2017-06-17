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В МАРИУПОЛЕ НА ВЗЯТКЕ "ПОГОРЕЛ" ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Следователи прокуратуры Донецкой области расследуют уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) в отношении работника одного из подразделений Главного управления полиции в Донецкой области.
Так, установлено, что работник полиции по предварительному сговору с гражданским лицом способствовал незаконной выдачи гражданам (которым запрещено их получать) водительских прав. За свои «услуги» милиционер требовал взятки.
В четверг, 15 июня, следователями прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Управления внутренней безопасности в Донецкой области ДВБ ЧП Украины на получении 15600 грн взятки полицейский был разоблачен.
Сейчас решается вопрос о его задержании. Продолжаются неотложные следственные действия.
Источник: i24.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, взятка, полицейский
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