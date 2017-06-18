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ДОНЕЦЬКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА СТАНЦІЯ ТА НАСОСНА ПІВДЕННО-ДОНБАСЬКОГО ВОДОПРОВОДУ ПРАЦЮЮТЬ ПОПРИ ОБСТРІЛИ
18.06.2017 20:36
Сьогодні вночі бойовики вкотре обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію та насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водопроводу. Про це повідомляє КП “Компанія “Вода Донбасу”.
– На Донецькій фільтрувальної станції було зафіксовано 6 влучень снарядів на території, пошкоджений утеплювач хлоропроводу (сам хлоропровод цілий), також снаряд потрапив в скіс резервуара чистої води. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 4 потрапляння неподалік котельні. На насосній станції першого підйому ПДВ – множинні попадання по всій території, але устаткування не пошкоджено, – йдеться в повідомленні.
Наразі обидва об’єкти продовжують працювати у звичному режимі.
Теги: Донбасс, Вода Донбасса, обстрелы, станция
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