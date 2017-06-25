Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ЗМІ повідомили про зупинку робіт на Донецькому металургійному заводі

25.06.2017 19:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЗМІ повідомили про зупинку робіт на Донецькому металургійному заводі

В окупованому обласному центрі зупинив роботу роботу “націоналізований” Донецький металургійний завод.

Зазначається, що Донецький металургійний завод (ДМЗ) зупинив роботу через відсутність солярки.

За словами джерел видання Новости Донбасса, роботу зупинили через відсутність солярки, при цьому уточнюється, що ДМЗ не працює вже тиждень.

Солярка необхідна для роботи тепловозів, які перевозять сировину і готову продукцію. Через ситуації, що склалася, заводські печі функціонують в черговому режимі.



Теги: Донецк, Донбасс, металлургия, завод, остановка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх