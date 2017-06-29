- Координатор ИС: Война России против Украины выходит на новый уровень21:20
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ17:28
- БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ14:49
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками11:10
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён08:23
- У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації08:10
- Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие21:03
- Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО20:41
Координатор ИС: Война России против Украины выходит на новый уровень
Обострение на Донбассе, в частности ухудшение ситуации на Светлодарской дуге, и увеличение числа террористических актов связаны с тем, что военные действия РФ против Украины выходят на новый уровень. Почему давление Запада может стать поводом для России устроить теракты не только в Украине, рассказал "Апострофу" главный редактор сайта "Информационное сопротивление", координатор "ИС" Юрий Карин.
Обострение на Донбассе является естественным элементом давления Российской Федерации и этого плешивого (Владимира Путина, - "Апостроф"). Факторов, которые могут быть с этим связаны, достаточно много. Начиная с нарушения "хлебного перемирия", которым они показывают, что им глубоко наплевать на все человеческие ценности. И заканчивая тем, что президент Франции Эммануэль Макрон начинает дергать за причинные места, что очень не нравится великому самодержцу. Ему все равно, сотней больше, сотней меньше бурятов там погибнет.
Последние теракты, в том числе и в Киеве, можно назвать таким своеобразным "поздравлением". Они любят такие события привязывать к датам - в этот раз ко Дню Конституции. Это был "привет" нашим спецслужбам, которые очень хорошо попили крови. Если раньше мы отбивались, то в последнее время в некоторых моментах начали наступать им на пятки. Поэтому они таким образом и сработали. Нет повода винить спецслужбы - во всем мире у контор с гораздо большим финансированием и обеспечением случаются гораздо большие проколы. Война продолжается и выходит на новый уровень, в том числе с использованием ДРГ и террористическими актами. Кроме того, у нас масса законсервированных их деятелей - даже в тех структурах, где их и быть не должно. У нас не было зачистки, люстрации. У нас в открытую отрицают украино-российскую войну, хотя во всем мире уже давно называют вещи своими именами.
Мне кажется, что сейчас уже полностью формулируется политика президента США Дональда Трампа в отношении Путина. Она будет или усиливать политику Макрона, или идти параллельно с ней. Поэтому плохо будет не только нам - подобные элементы террора будут включены, наверное, и в других странах. Он [Путин] будет выдавать себя за буйнопомешанного с той целью, чтобы от него отцепились и дали то, что он требует, оставили все так, как он хочет.
Без политического прогресса в решении ситуации на Донбассе военное решение невозможно. Военное решение будет, когда граница будет под четким контролем, когда с той стороны не будут переброшены десятки бригадных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации. Тогда с этой стороны произойдет обычная войсковая операция по зачистке от вооруженных формирований. Потом лет пять будет действовать антитеррористический режим по выявлению и уничтожению оставшихся недобитков, изъятию оружия.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
- Координатор ИС: Война России против Украины выходит на новый уровень21:20
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ17:28
- БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ14:49
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками11:10
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён08:23
- У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації08:10
- Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие21:03
- Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО20:41
- Координатор ИС: Война России против Украины выходит на новый уровень21:20
- Украинский режиссер стала членом жюри кинопремии «Оскар»21:10
- Представление на арест Добкина: появилась реакция политика21:00
- Ученые назвали дату глобальной катастрофы20:50
- Луценко внес в Раду представление на Добкина20:49
- В России рассказали, что отбирают у украинских туристов на границе Крыма20:45
- Энергосоглашение с Европой: ждать ли украинцам честных цен20:30
- Цена искусства: "первое селфи" Энди Уорхола продали почти за восемь миллионов долларов20:14
- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді19:45
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Еда, продлевающая жизнь08:52
- 7 денежных ритуалов на каждый день, которые помогут разбогатеть08:36
- С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ЕЗДИТЬ С РЕБЕНКОМ К МОРЮ?07:50
- Свадебные приметы, которые до сих пор работают07:32
- Три корисні властивості морозива для організму07:20
- Про переселенцев, депрессию и идентичность20:24
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир