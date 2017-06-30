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Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России
Многие переселенцы из России, которые остановили свой выбор на оккупированных территориях Донбасса, были приятно удивлены, когда увидели не только наличие Интернета, но и обычной канализации. Елена Степова, блогер из Луганщины, рассказала о жизни россиян на Донбассе, которые приехали на ПМЖ из глубинки РФ, сообщает "Диалог.UA".
Блогер сообщила, что многие шахтеры с семьями после начало АТО выехали на территорию Днепропетровской области и устроились работать на шахту в Павлограде. А им на смену из глубинки России приехали россияне. Степова сообщила, что на Луганщине очень много жителей Удмуртии, Коми, Твери и Казани. Переселенцы из России предпочитают жить в квартирах, где уже есть вся необходимая для жилья мебель. После российской глуши и бездорожья многие были приятно удивлены, когда увидели в домах канализацию и Интернет.
Также блогер заявила, что более состоятельные россияне требуют квартиры в Донецке и Луганске. Степова сообщает, что если жители оккупированных территорий не успели переоформить свое жилье с украинского законодательства на "Л/ДНРовское", то такие квартиры обычно "национализируют".
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, квартиры, ДНР, ЛНР, АТО, переселенцы
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