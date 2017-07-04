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"Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
В центре и на окраинах захваченного террористами "ДНР" областного центра появилось большое количество наркоманов. Они без стеснения занимают лестничные площадки, где проводят свои манипуляции, оставляют использованные шприцы в лесопосадках, скверах и парках. Местная "полиция" избегает патрулирования опасных районов, появляясь только в местах большого скопления дончан. В соцсетях жители Донецка пишут, что количество наркоманов поражает, передает "Диалог.UA".
"Сегодня (03.07 - ред.) ЧП: три уникальных личности сели между этажами и стали играть в больничку..., то есть проводить манипуляции со шприцами... - ребенок не мог выйти из дома, пока они ковыряли себе вены..., такого не было лет 20(((, и самое главное, не боялись..., говорили в голос..., и уже не в первый раз", - пишет житель Донецка.
Горожане отмечают, что с появлением оккупантов в городе три года назад наркоманы исчезли. Тогда "новая власть" якобы зачистила их всех. "Был момент - вообще пропали нарки с баянами, сейчас опять волна пошла"; "Шприцы валяются все чаще.
Интересный факт, если, выйдя из электрички в Донецк, 2 р пройти в сторону мотеля через лесок, их там пиз**ц", - комментируют местные жители. По их словам, полиция игнорирует патрулирование мест, где зачастую наркоманы собираются группами.
Теги: Донецк, Донбасс, полиция, наркомания, ДНР
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