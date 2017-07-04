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На Донетчине старушку убили за металл
90-летняя пенсионерка стала жертвой преступления, когда попыталась помешать соседу воровать металлолом со своего участка.
Сотрудники Дружковской полиции задержали преступника, который собирался скрыться от наказания в подвале своего дома.
В селе Яковлевка на Донетчине было обнаружено тело бабушки, на котором были обнаружены признаки насильственной смерти. Неоднократно судимый за кражи сосед потерпевшей сразу привлек внимание правоохранительных органов. После выяснения обстоятельств дела, правоохранители определили, что накануне вечером мужчина со своими товарищами употреблял алкогольные напитки.
После того как градусный напиток закончился, мужчина пошел раздобыть добавки, а обогатиться решил, за счет соседки-пенсионерки. Вооружившись молотком, злоумышленник собирался похитить вещи, однако неожиданно появилась хозяйка. В ходе потасовки она получила несколько ударов по голове и погибла на месте.
Злоумышленник вместе с товарищами вынес металлические изделия, сдал их и на полученные деньги купил еще водки. Когда преступник узнал о том, что его разыскивает полиция, решил спрятаться у себя в подвале, в надежде избежать наказания.
За данный вид преступления, мужчине грозит срок от 10 до 15 лет, однако учитывая то, что он был раннее судим, приговор может быть увеличен, - пресс-служба Полиции Донецкой области
Теги: Донбасс, Донецкая область, металлолом, бабушка
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