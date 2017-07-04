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Архив - Донецкая область

В Славянске найден жестоко избитый 5-летний мальчик

04.07.2017 08:01
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В Славянске найден жестоко избитый 5-летний мальчик

Девушка 22-х лет обнаружила грязного и с синяками мальчика на улице без присмотра родителей.
Об этом информирует ГУНП в Донецкой области.
Установлено, что синяки на лице и спине оставил мальчику его отец, избив ремнем неделю назад. Избиение произошло из-за того, что мальчик без разрешения взял деньги.
По прибытию правоохранительных органов, отец пребывал в нетрезвом состоянии, а матери не было дома.
Помимо избитого ребенка, в семье есть еще двое детей – 8-ми и 9-ти лет. Они были изъяты у родителей для обеспечения безопасности.



Теги: Донбасс, Славянск, мальчик, избиение
 
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