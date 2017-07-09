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Под Мариуполем легковушка влетела в дерево: водитель в больнице, пассажир - погиб
09.07.2017 19:04
Еще одно смертельное ДТП под Мариуполем случилось сегодня около 14:00 на автодороге «Старченково - Захаровка».
Как сообщили в полиции, 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм пассажир легковушки погиб на месте происшествия, водитель - получил телесные повреждения и в бессознательном состоянии госпитализирован в больницу.
Источник: mariupolnews.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, авария, пострадавшие
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