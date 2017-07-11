- Невосполнимые потери ВС Украины на Донбассе: вблизи Станицы Луганской в результате подрыва погиб один воин АТО11:31
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"10:51
- Вблизи Мариуполя боевики использовали минометы и снайперов10:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты20:40
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО16:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ12:33
За "Слава Украине!" в Донецкой области группа российских "ватников" едва не лишила жизни семью патриотов: известны первые детали ужасающей кровавой бойни
О патриотичности членов семьи все знали: 19-летний парень всегда открыто заявлял о своей проукраинской позиции и никогда не скрывал ее. Молодого человека жестоко избили в селе Гришино на Донетчине, досталось и его отцу, участнику боевых действий. Парень был знаком со своими обидчиками, сообщает "Диалог.UA".
Конфликт произошел ночью, когда пострадавший со своей компанией выходил из кафе. К нему подошла группа из 4 человек. Они стали приставать к парню с вопросами: "Ну что, патриот?", - на что тот ответил: "Слава Украине!" "После этого посыпались оскорбления, вслед за которыми пошли удары", - рассказал пострадавший Михаил Голубенко. Юноша позвонил своему отцу, который быстро приехал на место ЧП. Мужчину стали избивать битой по голове, а затем продолжили бить уже ногами, доведя его до потери сознания.
Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. "Мужа и сына избивали на моих глазах. Это были люди, с которыми я живу в одном селе и каждый день здороваюсь. В один момент все восприятие рухнуло, они все знали и мужа, и сына, и это не помешало так с ними поступить", - рассказала мать избитого парня. Как добавили местные жители, группа нападавших еще с 2014 года не скрывала своих пророссийских позиций и жестко относилась к тем, кто был за Украину.
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, избиение, драка, ЧП, патриоты
- Сельчанин угробил приютившего его приятеля
- Рынок замер
- В Донецке охрана супермаркета постаралась "на славу": у фотокора "Українського тижня" - сотрясение мозга
- Енакиевские власти обвинили в подготовке боевиков
- В суде Ландик бодался, а его жертва призналась в получении денег
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Невосполнимые потери ВС Украины на Донбассе: вблизи Станицы Луганской в результате подрыва погиб один воин АТО11:31
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"10:51
- Вблизи Мариуполя боевики использовали минометы и снайперов10:29
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты20:40
- Неизвестные повредили в Хрустальном трансформатор, оставив без света 6 тысяч абонентов17:35
- Невосполнимые потери ВС Украины на Донбассе: вблизи Станицы Луганской в результате подрыва погиб один воин АТО11:31
- Из РФ могут выслать 4 млн украинцев в ответ на введение Украиной биометрического контроля11:12
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"10:51
- Вблизи Мариуполя боевики использовали минометы и снайперов10:29
- Американский "ястреб" для Донбасса10:11
- Российский «Сбербанк» установил первый банкомат с распознаванием лиц10:00
- Путина будут судить посмертно09:50
- Дэниел Крейг согласился в пятый раз стать Джеймсом Бондом09:40
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО
- Цена на газ: что ждет украинцев зимой