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В Мариуполе начал работу «Центр похоронной помощи»
12.07.2017 18:16
В Мариуполе начал работу «Центр похоронной помощи», основной задачей которого является улучшение обслуживания горожан, понесших утрату близкого человека.
Жители города в любое время суток, могут обратиться по Единому номеру 9119 или по добавочным телефонам (050) 490-9119; (068)490-9119; (093)490-9119, получить исчерпывающую информацию, как себя вести, куда обращаться, что предпринимать в первую очередь, если в семье умер человек, если нужно поставить памятник, если необходимо убрать место захоронения, а также по многим другим вопросам, касающихся ритуальной сферы.
В рамках работы Центра похоронной помощи организовалась круглосуточная «Дежурная служба» и круглосуточный «Дежурный магазин».
Теги: Донбасс, Мариуполь, помощь, похороны
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