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В Мариуполе за минимальные долги по «коммуналке» лишают субсидии
В Украине ужесточили требования к субсидиантам. Так, отныне субсидия не будет продлеваться украинцам с долгами за "коммуналку".
В связи с этим специалисты УТСЗН в Мариуполе активно работают с клиентами, которые имеют долги перед предприятиями ЖКХ. По их словам, причиной не назначения субсидии может стать долг в 8 гривен, не погашенный в 2-х месячный срок.
Для продления субсидии, необходимо оплатить долг и принести в УТСЗН соответствующую квитанцию. Малоимущие граждане, для которых сумма является неподъемной, могут оформить договор по реструктуризации долга и предоставить его копию.
Получателям коммунальной скидки, не имеющим задолженности по "коммуналке", субсидию продлят в автоматическом режиме. Однако некоторым категориям граждан все же нужно лично обратиться в УТСЗН. Это те, кто имеет договор найма или аренды жилья, получает субсидию на твердое топливо или имеет расхождение по количеству фактически проживающих и зарегистрированных граждан.
Источник: mariupolnews.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, субсидия, долги
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