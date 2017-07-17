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НА КПВВ «МАРЬИНКА» ВЧЕРА ПРИБЫЛ РАНЕННЫЙ МУЖЧИНА
16 июля на КПВВ «Марьинка» к пограничникам обратился раненый мужчина, который прибыл с неподконтрольной украинской власти части Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Восточного территориального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец.
«Сегодня около 19:00 к пограничникам, которые несут службу на контрольном посту «Маринка», с неподконтрольной территории прибыл гражданин Украины, 1965 г. р., уроженец города Донецка, с явными признаками огнестрельного ранения (возможно пулевых ранений в спину). Из объяснений гражданина, он получил ранения, находясь на неподконтрольной территории (100 м от контрольного поста «Маринка»). Оказана первая медицинская помощь. Проинформирован штаб АТО, Нацполиция, ОБСЕ, прокуратура. Вызвана карета «скорой помощи»», — написала Оксана Иванец.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Как сообщили в ведомстве, 51-летний житель Донецка получил пулевое ранение в спину со стороны неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, когда стоял в очереди на КПВВ «Марьинка».
«В 21:00 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с пулевым ранением спины. Было установлено, что ранение пострадавший получил, находясь на КПВВ «Марьинка». Дончанин двигался на собственном автомобиле в город Славянск. Ожидая своей очереди, вышел из машины, услышал свист, и его ранило», — уточнили в полиции.
При этом, по предварительным данным правоохранителей, вчера вечером обстрелов контрольно-пропускного пункта не было, однако периодически происходят одиночные выстрелы со стороны формирований «ДНР».
Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу города Курахово, где медики оказывают ему помощь. Мужчину уже прооперировали, состояние нетяжелое.
По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, ранение, КПП
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