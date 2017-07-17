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За минулу добу один боєць ЗСУ отримав поранення

17.07.2017 10:16
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За минулу добу один боєць ЗСУ отримав поранення

Протягом минулої доби проросійські бойовики здійснили 16 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Незаконні збройні формування після 18 годин продовжували провокації. Упродовж минулої доби незаконні збройні формування 16 раз порушили перемир'я. У відповідь сили антитерористичної операції 4 рази відкривали вогонь. На маріупольському напрямі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Водяного і Широкіного з гранатометів, поблизу Гнутового - з мінометів калібру 120-мм і 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БТР, по Красногорівці бойовики випустили 13 мін калібру 82-мм, обстрілювали Талаківку», - зазначається у повідомленні.

«Крім того, на луганському напрямку бойовики обстрілювали Новозванівку, Троїцьке, Новоолександрівку і Донець. Для цього вони використовували гранатомети та стрілецьку зброю», - повідомили в штабі АТО. 



Теги: Донбасс, ранение, АТО, ВСУ
 
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