- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- США провели разведку над Донбассом09:29
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой09:06
- Художниця з Донецька в пам'ять про МН17 влаштувала акцію у Познані08:39
- СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО08:02
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука07:02
- В ОБСЕ сообщили о новых проблемах с боевиками на Донбассе18:50
- ЖИТЕЛЬНИЦА КОНСТАНТИНОВКИ НАПОИЛА ПУТНИКОВ ВОДОЙ И ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ18:38
Захарченко предложил "план спасения" Украины
Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о необходимости учреждения нового "государства" - "Малороссия. Столицей фейкового образования должен стать Донецк, а флагом признается флаг Богдана Хмельницкого, сообщает Обозреватель.
"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Новое государство будет называться "Малороссия", так как само название Украина дискредитировало себя", - сказал Захарченко.
Боевик также назвал "ДНР" и "ЛНР" "единственными территориями Украины, кроме Крыма, на которых сохранилась законная власть".
Кроме того, Захарченко заявил о необходимости "ввести в стране чрезвычайное положение на три года во избежание хаоса".
"За это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, на Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", - добавил главарь "ДНР".
Свои инициативы он окрестил "планом реинтеграции страны".
"Но тут есть несколько условий - его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также, если международное сообщество поддержит идею. Это первое и последнее наше предложение", - подытожил Захарченко.
Теги: Украина, Донбасс, Александр Захарченко, Малороссия
- Прогноз: Когда украинцы станут жить лучше
- Теперь в Луганске можно будет смотреть украинские телеканалы
- Убийцы Оксаны Макар предстанут перед судом после Пасхи
- Статус оккупированного Донбасса: как Кремль может наказать Украину
- "Законодательство не позволяет, сам не прошусь, но...готов" - Юрий Луценко о должности Генпрокурора
- Янукович призвал всех равняться на Донецкую область
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки10:29
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- США провели разведку над Донбассом09:29
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой09:06
- Художниця з Донецька в пам'ять про МН17 влаштувала акцію у Познані08:39
- СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО08:02
- В Станице Луганской "штурмуют" Ощадбанк и пенсионный фонд07:40
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука07:02
- WSJ: Новая доктрина Путина относительно Украины очень опасна и требует реакции Запада11:32
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- На Прикарпатье мужчина во время застолья подорвал гранату10:52
- Луганчанин Влад Сытник завоевал главный приз «Славянского базара-2017»10:40
- Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки10:29
- ВМС США испытали "первое в мире активное лазерное оружие" (ВИДЕО)10:20
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- В Сеть попали кадры работы установки разминирования "Змей Горыныч", с помощью которой армия Асада-Путина уничтожает мирное население Сирии. Видео09:52
- США провели разведку над Донбассом09:29
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)
- Украина одержала новую газовую победу