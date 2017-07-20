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ДОНЕЦКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОКАЖЕТСЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о создании зоны безопасности вокруг важных инфраструктурных объектов на Донбассе.
Об этом в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает ИА «Вчасно».
С инициативой создать зоны безопасности вокруг ряда объектов инфраструктуры водоснабжения региона ранее выступили представители Международного Комитета Красного Креста. Но приступить к ее реализации не могли из-за отсутствие доверия между сторонами конфликта.
По представлению МККК, концепция зон безопасности предполагает выведение военного персонала и оборудования с определенных объектов и участков вокруг них. При этом, очень важно важно соблюдение правил обеими сторонами: эта зона не подвергается обстрелу, не используется для расположения воинских частей или для планирования военных операций.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, безопасность, вода, АТО, Донецкая фильтровальная станция
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