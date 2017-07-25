- В Мариуполе в стоматологии удушили двухлетнего ребенка09:20
- Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно09:03
- Как ГАИ: На блокпосту под Славянском вымогают взятки08:55
- Бойовики планують встановити автобусне сполучення з невизнаною Абхазією21:38
- Взрыв на территории украинской школы: первые подробности19:20
- СОТНИ КОНСТАНТИНОВЦЕВ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СУБСИДИИ И БЕЗ ГАЗА19:12
- "Нормандские переговоры": Меркель и Макрон озвучили позицию по "Малороссии"18:40
- Боевики «ДНР» упекли за решетку жительницу Львова17:13
- Подачу воды в Авдеевку вскоре возобновят16:26
- НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»14:58
Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно
В Краматорске (Донецкая обл.) чиновники городского совета призывают горожан обсудить проект решения по утверждению программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-2020 год. Для запуска программы потребуется 1,7 млн грн, сообщают Донецкие новости.
Как отмечается в пояснительной записке опубликованного на сайте горсовета проекта документа, реализация программы создаст более комфортные условия для жизни людей и гуманную среду для животных.
«Программа направлена на уменьшение численности бездомных животных в городе, которая удовлетворит как защитников животных, так и их противников, и является гуманной по отношению к самим животным», – сообщается в пояснительной записке.
Помимо этого, будет обеспечено общественное спокойствие и изменение общественного мнения в сторону цивилизованного, гуманного и этического обращения с животными.
Целью программы также является улучшение эстетического вида города Краматорска, снижения затрат на эпидемиологические мероприятия, снижение аварийности на дорогах. А также повышение международного имиджа Украины и города Краматорска в результате соблюдения международных стандартов обращения с домашними животными
Для того, чтобы запустить программу, потребуются капитальные инвестиции в размере 1,7 млн грн. Эти средства пойдут на закупку специализированного автотранспорта, приобретения необходимого оборудования, благоустройство вольеров. Затем, ежегодные текущие затраты составят около 4 млн грн.
Программу предполагается финансировать программу, как из местного бюджета, так и из областного и государственного. А также привлекать средства международных организаций и благотворительную помощь.
Теги: Донбасс, Краматорск, проблема, бездомные собаки
- В Краматорске пикетчики требуют нормальной жизни
- В краматорской школе заработает детский сад
- Рэп " Вата фак", созданный жителем Краматорска, высмеивает слепую веру телевизору (ВИДЕО)
- Краматорчанка разбилась, выпав с седьмого этажа
- Краматорские инвалиды-колясочники не могут выйти из своих квартир
- В Донецькій ОДА презентували анкету для моніторингу конфліктів серед населення
- В Мариуполе в стоматологии удушили двухлетнего ребенка09:20
- Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно09:03
- Как ГАИ: На блокпосту под Славянском вымогают взятки08:55
- Бойовики планують встановити автобусне сполучення з невизнаною Абхазією21:38
- Взрыв на территории украинской школы: первые подробности19:20
- СОТНИ КОНСТАНТИНОВЦЕВ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СУБСИДИИ И БЕЗ ГАЗА19:12
- "Нормандские переговоры": Меркель и Макрон озвучили позицию по "Малороссии"18:40
- Боевики «ДНР» упекли за решетку жительницу Львова17:13
- Подачу воды в Авдеевку вскоре возобновят16:26
- НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»14:58
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)09:45
- Мать пленного "ихтамнета" Агеева выслушали в Администрации президента: стало известно, о чем шла речь во время встречи09:37
- В Украине начал работу новый оператор мобильной связи09:30
- В Мариуполе в стоматологии удушили двухлетнего ребенка09:20
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно09:03
- В Днепре застрелили двух АТОшников, еще четверо ранены09:00
- Как ГАИ: На блокпосту под Славянском вымогают взятки08:55
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
- Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯНДЕКСА ПОСТРАДАЮТ НА КПВВ ДОНБАССА
- 24 июля: в чем помогает святая Ольга и кого поздравлять в этот день
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака