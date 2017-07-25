Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно

25.07.2017 09:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно

В Краматорске (Донецкая обл.) чиновники городского совета призывают горожан обсудить проект решения по утверждению программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-2020 год. Для запуска программы потребуется 1,7 млн грн, сообщают Донецкие новости.
Как отмечается в пояснительной записке опубликованного на сайте горсовета проекта документа, реализация программы создаст более комфортные условия для жизни людей и гуманную среду для животных.
«Программа направлена на уменьшение численности бездомных животных в городе, которая удовлетворит как защитников животных, так и их противников, и является гуманной по отношению к самим животным», – сообщается в пояснительной записке.
Помимо этого, будет обеспечено общественное спокойствие и изменение общественного мнения в сторону цивилизованного, гуманного и этического обращения с животными.
Целью программы также является улучшение эстетического вида города Краматорска, снижения затрат на эпидемиологические мероприятия, снижение аварийности на дорогах. А также повышение международного имиджа Украины и города Краматорска в результате соблюдения международных стандартов обращения с домашними животными
Для того, чтобы запустить программу, потребуются капитальные инвестиции в размере 1,7 млн грн. Эти средства пойдут на закупку специализированного автотранспорта, приобретения необходимого оборудования, благоустройство вольеров. Затем, ежегодные текущие затраты составят около 4 млн грн.
Программу предполагается финансировать программу, как из местного бюджета, так и из областного и государственного. А также привлекать средства международных организаций и благотворительную помощь.



Теги: Донбасс, Краматорск, проблема, бездомные собаки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх