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ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСПИСНЫЕ ЯЙЦА В БАХМУТЕ ХОТЕЛИ УНИЧТОЖИТЬ
27.07.2017 16:30
Об этом сообщил отдел полиции Бахмута.
Кто-то в темное время суток намерено повредил декоративные «писанки», установленные в районе стадиона «Металлург». Городскую достопримечательность в неприглядном состоянии рано утром обнаружил сотрудник коммунального городского предприятия. Это он позвонил в полицию.
Сейчас полиция ищет тех, кто причастен к правонарушению.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, полиция, яйцо, Бахмут
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