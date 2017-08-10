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Архив - Донецкая область

«КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ

10.08.2017 17:38
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«КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ

Львовская команда согласилась приехать в Мариуполь на матч с местной командой в рамках пятого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (поединок намечен на 13 августа). Причем, руководители Федерации футбола страны и Премьер-лиги совместно с «Карпатами» контролируют организацию мер безопасности.

Напомним, что львовяне и «Динамо» ранее отказывались играть в приморском городе, ссылаясь на опасности, связанные с близостью проведения боевых действий.

Но если «Карпаты» поменяли свое мнение, то столичный клуб продолжает настаивать на своем. Президент киевской команды Игорь Суркис требует письменных гарантий для безопасного пребывания их коллектива и болельщиков в Мариуполе.
 
Встреча 7 тура национального чемпионата «Мариуполь» – «Динамо» должна состояться в приморском городе в рамках седьмого тура. А, может, и не надо больше уламывать киевлян, ведь согласно регламенту первенства команде, не прибывшей на матч, засчитывается техническое поражение. Может, «Динамо» эти три очка не так уж и нужны?

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Мариуполь
 
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